أرخص منزل معروض للبيع بجنيه إسترليني فقط

لندن(صدى):

تشهد منطقة يوركشاير الجنوبية ببريطانيا، في الـ 12 من شهر ديسمبر القادم، مزاد غريب لبيع منزل مكون من 3 غرف نوم، تبلغ قيمته التي يبدأ بها المزاد جنيه إسترليني واحد؛ فيما تصل المنازل في نفس المنطقة حوالي 67 ألف جنيه إسترليني.

ويعاني المنزل من مشاكل كثيرة؛ حيث تعرض لحريق ضخم أتلفه من الداخل في 2015، مما يعني أن المشتري الجديد سيقوم بعمل صيانة كامل ثم يقوم بعرضه للبيع بسعر مرتفع.

ومن جانبه، صرّح المالك السابق سادات عابد: ” أردنا في البداية ترميم الأضرار في المنزل، ولكن بعد أن خذلنا عمال الصيانة بشكل متكرر، قررنا إعطاء الفرصة لشخص آخر لمحاولة إعادة صيانته. ”