شاب يقتل شقيقه بإيعاز منه بسبب عذاب زوجة أبيهما

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

في جريمة غريبة من نوعها اشترك فيها جميع الأبطال قام شاب بقتل أخيه بإيعاز من الأخير هرباً من عذاب زوجة أبيهما ، في ظل سوء معاملتها وغياب الأب لسفره للعمل بإحدى دول الخليج .

وتفصيلاً فقد صعد الشقيقين إلى شقة والدهما للبحث عن أى أموال لسد حاجاتهما إلا أنهما لم يجدا أي نقود بسبب زوجة أبيهما التي تمنعه من إرسال أي أموال لهما وتخفيها عنهما .

وفجأة وجد الشقيقين ” مسدس ” فقررا الإنتحار وأوعز أحدهما للآخر بقتله أولاً ثم قتل نفسه ، فوافق وأسقط شقيقه قتيلاً رمياً بالرصاص إلا أنه أصيب بإنهيار عصبي حاد وسمع صوته الجيران ليجدا القتيل غارق في الدماء وسط صراخ أخيه .

إلى ذلك أحيلت الواقعة إلى النيابة واعترف الشاب بفعلته ودوافعها وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات .