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ابتكار ” جهاز كشف الجريمة ” والقبض على لص قبل تنفيذ السرقة

ابتكار ” جهاز كشف الجريمة ” والقبض على لص قبل تنفيذ السرقة
روما(صدى):

ابتكرت الشرطة الإيطالية جهاز يستطيع كشف الجريمة على غرار جهاز كشف الكذب حيث تعتمد الفكرة على طريقة خوارزمية جديدة ، والمقصود منها إستخدم بيانات سلوكية غير طبيعية لبعض المواطنين لوضع معايير الإجرام ، من خلال رموز لجهاز الكمبيوتر .

ووفقاً لوكالة ” سبوتينك ” الروسية تمكنت الشرطة بالفعل من القبض على لص عمره 55 عام قبل أن ينفذ سرقة ” صراف آلي ” .

الجدير بالذكر أن شرطة شيكاغو استعانت بنفس الطريقة قبل عام للكشف عن المشتبه بهم


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 32 دقيقة

كم سعره ارغب شرائه لفحص سلوك الخادمه قبل تنفذ جريمتها

[ عدد التعليقات: 58846 ] نشر منذ 20 دقيقة

ههههههههههههههههههههه ,,

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