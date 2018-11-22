ابتكار ” جهاز كشف الجريمة ” والقبض على لص قبل تنفيذ السرقة
ابتكرت الشرطة الإيطالية جهاز يستطيع كشف الجريمة على غرار جهاز كشف الكذب حيث تعتمد الفكرة على طريقة خوارزمية جديدة ، والمقصود منها إستخدم بيانات سلوكية غير طبيعية لبعض المواطنين لوضع معايير الإجرام ، من خلال رموز لجهاز الكمبيوتر .
ووفقاً لوكالة ” سبوتينك ” الروسية تمكنت الشرطة بالفعل من القبض على لص عمره 55 عام قبل أن ينفذ سرقة ” صراف آلي ” .
الجدير بالذكر أن شرطة شيكاغو استعانت بنفس الطريقة قبل عام للكشف عن المشتبه بهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58846 ] نشر منذ 42 دقيقة
احسن ,,
متقاعد[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 32 دقيقة
كم سعره ارغب شرائه لفحص سلوك الخادمه قبل تنفذ جريمتها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58846 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ,,