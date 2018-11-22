خبيرة تربية توضح أسباب رد أولادك عليك بطريقة مستفزة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قالت شيماء مصطفى، مدربة وخبيرة في التربية ، أنه تعاني كثير من الأمهات والآباء ، ردود فعل عنيفة وقاسية من أبنائهم تجاههم، الأمر الذي يثير حيرتهم ويبحثون عن طريقة لترويض أبنائهم.

ووصفت شيماء ، طريقة إصدار الأوامر لأولادنا على كل كبيرة وصغيرة بأنها كارثة، والأبحاث والدراسات تؤكد أن الأوامر تشكل ضغطا عاليا جدا على المخ، فهى “تقفل المخ وتكتفه”، لأنها تجعل الطفل يشعر بأنه مجبر على تنفيذ شيء ما غصبا عنه، ويشعر أنه يريد الهرب أو الدفاع عن نفسه .

والأمثلة على ذلك كثيرة منها، اعمل الواجب، البس عشان نلحق التمرين، ذاكر عشان عندك امتحان، اسكت عشان أنا تعبانة وعندي صداع، خد جاكيت معاك عشان الدنيا برد.

وتابعت ، للأسف لما أولادنا بيستفزونا أو يردوا علينا بقلة أدب بنلومهم وبنعاقبهم، مش واخدين بالنا إن المشكلة في أسلوبنا إحنا مش في ردود أفعالهم .

وواستطردت قائلة ، الأسئلة في هذه الحالة هي أحسن طريقة تجعل من نكلمه ينفذ ما نريده، وهو سعيد ويفكر ويشغل مخه، الأسئلة بتجدد المخ .