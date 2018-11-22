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تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفط
وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط اليوم، بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017، وسط مخاوف من ظهور تخمة في المعروض العالمي، لكن احتمال خفض أوبك للإمدادات حال دون مزيد من الهبوط .

وبحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 54.35 دولار للبرميل، منخفضا 28 سنتا أو 0.5 % عن التسوية السابقة.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 23 سنتا أو 0.4 % إلى 63.25 دولار للبرميل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58846 ] نشر منذ 47 دقيقة

اسعار البترول مثل الامواج ..

,, ترتفع وتهبط في لحظه ، لكن نسأل الله تسنيع الامور وتعديلها ,,

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