بالصور.. مواطنون يناشدون بلدية أحد رفيدة بمعالجة مطبات الموت

نايف السالم(صدى):

ناشد عددا من المواطنين في أحد رفيدة الجهات المعنية ممثلة في البلدية، بمعالجة إحدى المطبات التي تم استحداثها مؤخراً على طريق عسير- نجران بالمربع، لما يشكله من خطر كبير على مرتادي الطريق لوقوعه في منعطف خطير.

وقالوا في تفاصيل الشكوى التي تلقتها ” صدى ” : ” تم استحداث مطبات في طريق عسير – نجران في المربع بأحد رفيدة، أحد تلك المطبات بعد منعطف يحجب الرؤية على الطريق السريع الدولي من جهة القادمين من طريق نجران – عسير بعد الجسر ولا يوحد مطبات صغيرة تحذيرية للانتباه ومنع الحوادث “.

وهناك لوحة صغيرة تحذيرية غير مضاءة وقريبة من المطب، وهذا بلا شك سيكون له ضحايا من الانفس والممتلكات وبعد ذلك المطب، تم استحداث مطب أخر امام صالة افراح بدون مطبات تحذيرية مضيئة ولا لوحات ارشادية ويجب على بلدية أحد رفيدة معالجة الخطر قبل وقوع حوادث نتيجة لذلك.