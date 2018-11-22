ليفربول ينصب فخا لبرشلونة في عقد ” كوتينيو “

طلال الغامدي(صدى):

على الرغم من بيع نادي ليفربول لاعبه السابق ” فيليبي كوتينيو ” إلى برشلونة بمبلغ 150 مليون يورو إلا أن إدارة النادي لم تكتفي بقيمة الصفقة ، ووضعت بند في عقده يمنع برشلونة من شراء أي لاعب آخر من ليفربول إلا في حالة دفع 100 مليون يورو إضافة إلى قيمة الصفقة .

ووفقاً لصحيفة تيليغراف البريطانية فإن البند ساري حتى عام 2020 ويأتي كعقوبة لبرشلونة على تحريض اللاعب ” كوتينيو ” على ترك ليفربول وإجبار النادي على بيعه .