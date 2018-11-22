محمد صلاح: أريد تسجيل 100 هدف مع ليفربول وأتطلع بالمزيد

نواف السالم(صدى):

أكد النجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، أنه سعيد بما حققه فى طريقه حتى الآن مع الريد، مشيرا إلى أنه يتطلع لتسجيل 100 هدف مع الفريق.

قال صلاح فى حواره مع الموقع الرسمى لنادى ليفربول: “أنا سعيد بذلك، أنا دائمًا سعيد للغاية وفخور لتحطيم الأرقام القياسية، خاصة في نادي مثل ليفربول” ، مضيفًا: “أن أكون أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا مع ليفربول أمر رائع، لكنني بحاجة إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الأهداف، وأتطلع إلى تسجيل 100 هدف”.

و تابع: عندما جئت إلى هنا في البداية، كان لدي حلم وأشياء في عقلي أردت تحقيقها، كنا قريبين جدًا من واحد منهم لكننا خسرنا في المباراة النهائية.

وواصل: أتمنى الفوز بشىء مع النادى لأنى أحبه،و الفوز بالألقاب. يذكر أن محمد صلاح سجل رقمًا قياسيًا خلال الشهر الماضى بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا مع ليفربول فى التاريخ، بالوصول لهذا السجل فى 65 مباراة.