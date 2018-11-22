سر يجعل رائحة ونظافة ملابسك رائعة.. اكتشفيه

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تشكو الكثير من الأمهات رائحة الغسيل غير المنعشة بعد الغسيل، وتظل في حالة حيرة بين أنواع الصابون المختلفة والمساحيق ومنعمات الملابس ومع ذلك تكون النتيجة غير مرضية بالنسبة لها.

وكشف خبراء في مجال النظافة العامة ، عن ما وصفهوه بالسر الذي يجعل رائحة ملابسك رائعة ونظافتها أروع :

وذلك بالحرص على ضرورة عمل دورة صيانة للغسالة كل شهر ونص وبحد أقصى شهرين وتكون عبارة عن:

-تنظيف الكاوتش المحيط بالباب.

-تنظيف فلتر الشوائب.

– تشغيل الغسالة على دورة الغليان ٩٠ درجة مئوية ووضع كوبين خل في مكان الصابون.

وأكد الخبراء على ضرورة أن تكون السيدة على دراية كاملة ببرامج الغسالة وقراءة كتالوج الاستخدام جيدًا، وفى حال عدم وجوده يمكن البحث عنه على برنامج “جوجل”، لأن ذلك يحدث فارقا في استخدام البرنامج المناسب لنوع الملابس المغسولة.