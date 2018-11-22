بالفيديو.. حفل لفرقة موسيقية إسرائيلية في إسطنبول بحضور جاليات عربية

أنقرة(صدى):

بثت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطعًا من حفل موسيقي أقامته فرقة إسرائيلية في مدينة إسطنبول بتركيا.

وكتبت الحكومة الإسرائيلية في التغريدة، ” خبر مفاجئ؟ توافد العديد من الشبان العرب من العراق، تونس، المغرب، ودول أخرى على إسطنبول لحضور عرض موسيقي لفرقة اورفان لاند الإسرائيلية التي يتابعونها ويشغفون بها ” .

وفي الوقت الذي يستغل فيه الإعلام التركي، والقطري، أصغر الثغرات للدول العربية للهجوم عليها ،والمزايدة على الوطنية، لم يعلق أيَا منهم على ذلك الحفل الموسيقي، الذي يسقط الأقنعة عن مدعيي السلام والوطنية.

يذكر أن تركيا تعتبر أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام 1949، وظلت كذلك لعقود عدة تالية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل ما يعادل الـ 3 مليارات دولار سنويا، وازداد في السنوات الأخيرة.