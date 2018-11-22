أصابع الحمدين تصل الهند.. الدوحة متورطة في تمويل الإرهاب تحت غطاء الدعم

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة مدوية جديدة، تثبت ولاء تنظيم الحمدين لكل عمل إرهابي، كشفت السلطات الهندية النقاب عن دعم النظام القطري للأنشطة الإرهابية في جنوب الهند تحت غطاء دعم التعليم وجهود الإغاثة.

وكشفت سلطات نيودلهي عن امتداد أصابع الدوحة إلى جنوب الهند، موضحة دور مؤسسات حكومية قطرية في تمويل المتورطين في أنشطة بالإرهاب بجنوب الهند تحت غطاء دعم التعليم والإغاثة بينها.

ووضعت سلطات نيودلهي بعض الشركات تحت المراقبة، حيث تتبعت مسارات أموال مشبوهة تذهب لمتورطين فى أنشطة إرهابية، خرجت من حسابات بنكية مجمدة على علاقة بمسلحين متطرفين.

وبذلك كشفت الاستخبارات الهندية عن دور الدوحة الخفي، حيث يتم دعم المنظمات المشبوه تحت غطاء التعليم والإغاثة، وأن بعضها تلقى دعمًا ماليًا مباشرًا من وزارة الأوقاف القطرية.

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