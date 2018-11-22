كنت أعمل بعمر الـ18.. زوج فرح الهادي يجيب على سؤال من أين لك هذا

أماني الغامدي(صدى):

أثارت هدية الفنان الكويتي عقيل الرئيسي، لزوجته الفنانة الكويتية فرح الهادي، في عيد زواجهما الأول، جدلا بين رواد مواقع التواصل، حيث أهدى لها سيارة ” بنتلي ” يتم انتاجها بعدد محدود جدا.

ورد الرئيسي على أسئلة العديد من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حول كيفية حصوله على المال أو تكوينه ثروة تمكنه من شراء تلك السيارة الفارهة لزوجته.

وقال عقيل : ” هناك أشخاص كثر سألوني من أين لك هذا.. أول شيء الحمدلله هذا رزق من الله.. ثاني شيء أنا لدي ٤ مشاريع من أنجح المشاريع في الكويت ” ، مضيفًا “ أنا أعمل منذ أن كان عمري 18 عامًا.. ليس هناك من بدأ من المليون أنا بدأت من الصفر ” .

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