قصة هروب نتنياهو من جندي مصري أصابه برصاصة في رأسه

القدس(صدى):

كشفت صحيفة إسرائيلية، قصة رصاصة أطلقها جندي مصري أصابت رأس رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو في 1969 م، ما دفعه للهروب إلى الماء.

وقالت صحيفة ” إسرائيل هايوم ” إنه خلال العملية التي جرت في حرب الاستنزاف تحديدا في 13 مايو 1969، شارك فيها نتنياهو، كمقاتل في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية وأصيب وقتها بطلق ناري في رأسه على أيدي أحد الجنود المصريين.

وأشارت إلى أن نتنياهو كان جزءا من القوة التي عبرت قناة السويس في قوارب مطاطية، في طريقها إلى الضفة الغربية التي كانت تحت السيادة المصرية، وكشف الجندي المصري تحرك نتنياهو ورفاقه، وفتح النار عليهم، ما أسفر عن إصابة قائد القارب، كما أصيب نتنياهو أيضا بطلقة في رأسه.

وخلال ذلك قرر عدد من الإسرائيليين بما في ذلك نتنياهو القفز إلى الماء ولكنه كان يحمل معه كمية كبيرة من الذخيرة ما جعله يطفو على الماء، موضحة أن الذي أنقذ حياة نتنياهو.