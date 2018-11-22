قصة هروب نتنياهو من جندي مصري أصابه برصاصة في رأسه
كشفت صحيفة إسرائيلية، قصة رصاصة أطلقها جندي مصري أصابت رأس رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو في 1969 م، ما دفعه للهروب إلى الماء.
وقالت صحيفة ” إسرائيل هايوم ” إنه خلال العملية التي جرت في حرب الاستنزاف تحديدا في 13 مايو 1969، شارك فيها نتنياهو، كمقاتل في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة الإسرائيلية وأصيب وقتها بطلق ناري في رأسه على أيدي أحد الجنود المصريين.
وأشارت إلى أن نتنياهو كان جزءا من القوة التي عبرت قناة السويس في قوارب مطاطية، في طريقها إلى الضفة الغربية التي كانت تحت السيادة المصرية، وكشف الجندي المصري تحرك نتنياهو ورفاقه، وفتح النار عليهم، ما أسفر عن إصابة قائد القارب، كما أصيب نتنياهو أيضا بطلقة في رأسه.
وخلال ذلك قرر عدد من الإسرائيليين بما في ذلك نتنياهو القفز إلى الماء ولكنه كان يحمل معه كمية كبيرة من الذخيرة ما جعله يطفو على الماء، موضحة أن الذي أنقذ حياة نتنياهو.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58840 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اراد الله هلاكه وقتها ,,
,, اللهم اهلك اليهود بما تشاء ,, آمين ,,
جراح[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 1 ساعة
فلم هندي
A.awad[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 56 دقيقة
بـاين علـيـه الآن وهو رئيس الحكومه الأسرائـيـليـه يغزل العالم شرق وغرب وشمال وجنوب وفي الفضاء من أجل الأنسان
اليهودي في كل بقعه من العالم … ولاحض هنا أقول الأنسان اليهودي ولم أقل الأسرائـيـلي … أماقصص المصريين فلن تنتهي من رأفت الهجان الى إصابة نتـنــيـاهو ،،، يملّـخون كالعاده ….كل شي وضح الآن بالعين المجرده شوفو حال العرب وشوفو حال اليهود ، العرب هياط في هياط … واليهودمايمدحون أنفسهم (( 00.001% )) ممايفعل العربان..!!