حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الباحة ، عسير ، جازان ،الدوادمي ,حفر الباطن، القيصومة) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.