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معلم يثقب رأس طالب بـ ” مفتاح سيارة ” بمكة المكرمة

معلم يثقب رأس طالب بـ ” مفتاح سيارة ” بمكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

تقدم ولي أمر بشكوى، لإدارة التعليم بمكة المكرمة، اتهم فيها معلمًا بالاعتداء على ابنه في مدرسة ببطحاء قريش.

وأوضح ولي الأمر أن المعلم تسبب في ثقب رأس ابنه بمفتاح سيارة، مشيرًا إلى أن ابنه يعاني من فقر الدم.

ومن جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم تعليم مكة المكرمة طلال الردادي أن الإدارة بدأت التحقيق في الواقعة، مشيرَا إلى أن الأنظمة واضحة وتنص على منع العقاب البدني داخل المدارس مهما كانت المبررات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21356 ] نشر منذ 1 ساعة

في مثل هذه الحاله لا تنفع الشكوى قبل اخذ الثأر من المعلم بنفس الطريقه لان الشكوى لن تفعل شي للمعلم الاهبل ولكن اذا تمت معاقبته بالمثل سيكون لها اثر ايجابي على تصرف المعلم لاحقا وسيفكر الف مره قبل ان يمد يده على الطلبه

[ عدد التعليقات: 58835 ] نشر منذ 1 ساعة

لابد من تأديب المعتدي ,,

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