معلم يثقب رأس طالب بـ ” مفتاح سيارة ” بمكة المكرمة
تقدم ولي أمر بشكوى، لإدارة التعليم بمكة المكرمة، اتهم فيها معلمًا بالاعتداء على ابنه في مدرسة ببطحاء قريش.
وأوضح ولي الأمر أن المعلم تسبب في ثقب رأس ابنه بمفتاح سيارة، مشيرًا إلى أن ابنه يعاني من فقر الدم.
ومن جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم تعليم مكة المكرمة طلال الردادي أن الإدارة بدأت التحقيق في الواقعة، مشيرَا إلى أن الأنظمة واضحة وتنص على منع العقاب البدني داخل المدارس مهما كانت المبررات.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21356 ] نشر منذ 1 ساعة
في مثل هذه الحاله لا تنفع الشكوى قبل اخذ الثأر من المعلم بنفس الطريقه لان الشكوى لن تفعل شي للمعلم الاهبل ولكن اذا تمت معاقبته بالمثل سيكون لها اثر ايجابي على تصرف المعلم لاحقا وسيفكر الف مره قبل ان يمد يده على الطلبه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58835 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من تأديب المعتدي ,,