معلم يثقب رأس طالب بـ ” مفتاح سيارة ” بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تقدم ولي أمر بشكوى، لإدارة التعليم بمكة المكرمة، اتهم فيها معلمًا بالاعتداء على ابنه في مدرسة ببطحاء قريش.

وأوضح ولي الأمر أن المعلم تسبب في ثقب رأس ابنه بمفتاح سيارة، مشيرًا إلى أن ابنه يعاني من فقر الدم.

ومن جانبه أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم تعليم مكة المكرمة طلال الردادي أن الإدارة بدأت التحقيق في الواقعة، مشيرَا إلى أن الأنظمة واضحة وتنص على منع العقاب البدني داخل المدارس مهما كانت المبررات.