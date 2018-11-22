زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته: استنفذت أموالي وتركتني

القاهرة(صدى):

رفع زوج مصري دعوى نشوز ضد زوجته وأم طفله، بعد أن أقدمت على ترك المنزل، ورفضت الرجوع.

وكانت الزوجة قد أقامت ضده دعوى طلاق، لاعتراضه على احتفالها بعيد ميلاد طفلهما، وإنفاق مبلغ 350 ألف جنيها مصريا.

ويقول الزوج في دعواه: ” تعرضت للغدر على يد زوجتي بعد أن استنفذت كل أموالي وتركتني على الحديدة، وبعدها فوجئت بدعوى الطلاق للضرر واتهامها لي بالتبديد ومحاولتها القصاص مني وسجني على حد تصريحها لأصدقائي، دون أن أرتكب في حقها خطأ ” .

وأضاف : ” حرمتني من ابني، ورفضت رؤيتي له، وقالت لي إنني لا أصلح لتربيته وستتكفل هي بشؤونه وهددتني بالحبس إذا اقتربت له ” .