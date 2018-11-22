بالفيديو.. وزير الخارجية عن تغيير ترتيب الولاية: ” حديث سخيف “
علق وزير الخارجية عادل الجبير، أمس الأربعاء، على التقارير التي تحدثت عن رغبة أعضاء في العائلة المالكة بتغيير ترتيب ولاية العرش.
ووصف الجبير في حديثه لقناة ” سي إن بي سي ” ،هذه التقارير بأنها ” سخيفة ” ،مؤكدًا على أن المملكة متَّحدة حول قيادتها.
وعما يخص قضية جمال خاشقجي، أكد وزير الخارجية أنه إذا كان هنالك تأخير في قضية خاشقجي فهي من الجانب التركي.
#الجبير : إذا كان هنالك تأخير في قضية #خاشقجي فهي من الجانب التركي pic.twitter.com/gGADL3IZlo
— العربية (@AlArabiya) November 21, 2018
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21340 ] نشر منذ 23 دقيقة
فعلا حديث سخيف جدا
خذا ما يسعى اليه نظام الحمدين والاتراك وايران ولكن لن يفلح مسعاهم عليهم لعنة الله جميعا