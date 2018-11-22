بالفيديو.. وزير الخارجية عن تغيير ترتيب الولاية: ” حديث سخيف “

عادل الحربي(صدى):

علق وزير الخارجية عادل الجبير، أمس الأربعاء، على التقارير التي تحدثت عن رغبة أعضاء في العائلة المالكة بتغيير ترتيب ولاية العرش.

ووصف الجبير في حديثه لقناة ” سي إن بي سي ” ،هذه التقارير بأنها ” سخيفة ” ،مؤكدًا على أن المملكة متَّحدة حول قيادتها.

وعما يخص قضية جمال خاشقجي، أكد وزير الخارجية أنه إذا كان هنالك تأخير في قضية خاشقجي فهي من الجانب التركي.