بعدما مكنته من نفسها.. فتاة تطلب إثبات نسب طفلتها من شاب خليجي

أبوظبي(صدى):

توجهت فتاة إلى دعوى قضائية أمام محكمة استئناف الجنايات بالإمارات، لإثبات نسب طفلتها إلى شاب خليجي.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الشاب بارتكاب فاحشة الزنا مع الفتاة، التي مكنته من نفسها مرات عدة ،ووضعت طفلة سفاحاً منه.

وأنكر الشاب أمام المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه، فيما تغيبت الفتاة عن جلسة المحاكمة.

ومن جانبه قال محامي الدفاع عن الشاب، إن الفحوص المخبرية التي تم إجراؤها على موكله لإثبات نسب الطفلة إليه تقليدية وغير متطورة، مطالبًا بإجراء فحص لموكله في مختبر آخر في إمارة دبي، وأخذ عينات عن طريق الحمض النووي للدم، للتأكد من تطابق عينات المتهم مع عينات الطفلة.

يذكر أن المحكمة، كانت قد قضت بسجن المتهمَين سنة عن تهمة ممارسة الزنا، وإبعاد المتهمة الأولى عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.