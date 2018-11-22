أكاذيب الحمدين تطال التعليم.. والأمير المدلل يزور المناهج الدراسية لتعزيز موقفه المترهل

طلال الضوي(صدى):

يبدو أن تنظيم الحمدين لم يكتف بالأكاذيب التي يروجها ويبثها الإعلام التابع له، فاتجه إلى حشو المناهج التعليمية بالأكاذيب، والمعلومات المغلوطة التي تتعلق بالأزمة القطرية مع الرباعي العربي.

ويأتي تزوير المناهج كحيلة بائسة من تميم بن حمد ،لطمس الحقيقة ورسم صورة مخالفة لحقيقة الأحداث المتعلقة بالرباعي العربى.

ولضمان نشر الأكاذيب على نطاق واسع يعمل ” الحمدين ” على تحويل ساحات العلم في الجامعات إلى بوق يعمل على ترويج الأكاذيب لموقف الدول العربية.

ويعمل النظام القطري على قدم وساق، من أجل بث الأكاذيب في المناهج العلمية بالمدارس والجامعات لرسم صورة مغايرة للحقيقة في أذهان الطلاب والنشء، آملاً في تعزيز موقفه المترهل داخليا دون إدراك لخطورة تلك السياسات التي يتبعها في معالجة الأزمة.

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