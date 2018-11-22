علي الحبسي يتحدث عن موقفه من المشاركة في دوري أبطال آسيا
أكد العماني علي الحبسي لاعب الهلال، أن الوقت مازال مبكرًا لتحديد مدى مشاركته مع الهلال في دوري ابطال آسيا ،قائلا : ” المدرب سيختار القائمة الأنسب للهلال ” .
وتحدث الحبسي عن تجربته مع الهلال في تصريحاته لـ ” في المرمى “، قائلا : ” قوة الهلال تكمن في انه يعطي كل فريق حقه ولا نقلل من أي فريق، الهلال يمتلك لاعبين سعوديين مميزين ويشكلون مزيجا رائعا مع اللاعبين الاجانب ” .
وأضاف: ” في الهلال المعادلة مختلفة.. اللاعب الهلالي السعودي استطاع أن يثبت وجوده في ظل عدد الأجانب الكبير ” .
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