علي الحبسي يتحدث عن موقفه من المشاركة في دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

أكد العماني علي الحبسي لاعب الهلال، أن الوقت مازال مبكرًا لتحديد مدى مشاركته مع الهلال في دوري ابطال آسيا ،قائلا : ” المدرب سيختار القائمة الأنسب للهلال ” .

وتحدث الحبسي عن تجربته مع الهلال في تصريحاته لـ ” في المرمى “، قائلا : ” قوة الهلال تكمن في انه يعطي كل فريق حقه ولا نقلل من أي فريق، الهلال يمتلك لاعبين سعوديين مميزين ويشكلون مزيجا رائعا مع اللاعبين الاجانب ” .

وأضاف: ” في الهلال المعادلة مختلفة.. اللاعب الهلالي السعودي استطاع أن يثبت وجوده في ظل عدد الأجانب الكبير ” .