فيديو يظهر تفاعل ” مدني الرياض ” مع بلاغ تسرب غاز بإحدى المنشآت التعليمية

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو تفاعل رجال الدفاع المدني مع بلاغ ورد لهم حول حدوث تسرب للغاز بأحد الأبنية التعليمية في الرياض، في خمس دقائق فقط، بدايًة من ورود البلاغ إلى غرفة العمليات، ومن ثم التوجيه بثلاث وحدات من رجال الدفاع المدني لمباشرة البلاغ.

كما أبان المقطع احترافية وسرعة استجابة رجال الدفاع المدني وهم يرتدون ملابس خاصة تتناسب مع نوع البلاغ، باعتباره تسربا للغاز، ومن ثم استخدام أجهزة عالية الدقة لتحديد مكان التسرب، ومن ثم التعامل معه بدقة متناهية في وقت قياسي.