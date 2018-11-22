بالفيديو.. فتى يطلب مصافحة سمو الملك ” سلمان ” وولي العهد بحفل الاستقبال
في لفتة إنسانية رائعة تظهر النبل والتواضع، استجاب خادم الحرمين الشريفين سمو الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله، اليوم الأربعاء، إلى طلب أحد الفتيان من أبناء منطقة الحدود الشمالية ويدعى ” راكان العنزي ” ، بأن يتشرف بالسلام عليه.
وأظهر ” مقطع فيديو ” ، مطالبة ” راكان العنزي ” سمو الملك ” سلمان ” بالموافقة على مصافحته وذلك خلال الاحتفال الرسمي لمنطقة الحدود الشمالية للترحيب بسمو الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” و سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” حفظهما الله، خلال زياراتهما إلى منطقة لافتتاح بعض المشاريع التنموية بها.
فيديو | راكان العنزي يطلب من #خادم_الحرمين_الشريفين أن يتشرف بالسلام عليه -رعاه الله-.#الحدود_الشمالية_ترحب_بالملك pic.twitter.com/jtKBa3EAe7
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 21, 2018
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