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بالفيديو.. فتى يطلب مصافحة سمو الملك ” سلمان ” وولي العهد بحفل الاستقبال

بالفيديو.. فتى يطلب مصافحة سمو الملك ” سلمان ” وولي العهد بحفل الاستقبال
نايف السالم(صدى):

في لفتة إنسانية رائعة تظهر النبل والتواضع، استجاب خادم الحرمين الشريفين سمو الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” حفظه الله، اليوم الأربعاء، إلى طلب أحد الفتيان من أبناء منطقة الحدود الشمالية ويدعى ” راكان العنزي ” ، بأن يتشرف بالسلام عليه.

وأظهر ” مقطع فيديو ” ، مطالبة ” راكان العنزي ” سمو الملك ” سلمان ” بالموافقة على مصافحته وذلك خلال الاحتفال الرسمي لمنطقة الحدود الشمالية للترحيب بسمو الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” و سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” حفظهما الله، خلال زياراتهما إلى منطقة لافتتاح بعض المشاريع التنموية بها.


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