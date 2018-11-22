” تويتر ” تواصل عنصريتها بإيقاف حساب أحد أمراء المملكة

نايف السالم(صدى):

اتخذت شركة ” تويتر ” قرارًا بإيقاف حساب الأمير خالد بن عبدالله آل سعود؛ ما دعا المغردين لشن هجوم لاذع وانتقاد مركز على السياسة المضطربة للمكتب الإقليمي لتويتر بالشرق الأوسط.

وهاجم المغردون ” تويتر ” متسائلين: ” لماذا تستهدف تويتر الحسابات السعودية، وخصوصًا تلك التي تدافع عن الوطن، وتعد بمنزلة الدرع الحصينة له ضد الخونة والإعلام المعادي بالحقائق والبراهين، فيما تواصل حسابات معادية الإساءة يوميًا للمملكة وقيادتها بشكل مكثف وعلني دون إيقافها؟. ”

وأنشؤوا مغردو السعودية أوسمة عدة، منها: ” أعيدوا حساب خالد آل سعود، تويتر توقف حسابات سعودية”، مطالبين الشركة بإعادة حسابه، وفتح تحقيق لمعرفة من يقوم باستهداف المعرفات السعودية.