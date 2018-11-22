بالفيديو.. مزارع سبعيني يفضل الثيران في فلاحة الأرض حفاظًا على مهنة أجداده
رغم تطور الزراعة في المملكة، لايزال مزارعًا سبعينيًا يفضل استخدام الثيران في حرث الأرض وسقي المزارع وطحن الحبوب، وذلك في قرية ” آل محفوظ ” بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص.
ويرفض ” محمد العمري ” استخدام التقنيات الحديثة التي لا يستخدم غيرها أصحاب المزارع من بني جلدته؛ لرغبته في المحافظة على مهنة أجداده التراثية، قائلًا: ” بالرغم من وصول سعر الثور إلى 12 ألف ريال، ولكني أريد المحافظة على مهنة أجدادي التراثية ” ، حسبما ذكرت قناة ” العربية. ”
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