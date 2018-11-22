بالفيديو.. مزارع سبعيني يفضل الثيران في فلاحة الأرض حفاظًا على مهنة أجداده

علي القحطاني (صدى):

رغم تطور الزراعة في المملكة، لايزال مزارعًا سبعينيًا يفضل استخدام الثيران في حرث الأرض وسقي المزارع وطحن الحبوب، وذلك في قرية ” آل محفوظ ” بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص.

ويرفض ” محمد العمري ” استخدام التقنيات الحديثة التي لا يستخدم غيرها أصحاب المزارع من بني جلدته؛ لرغبته في المحافظة على مهنة أجداده التراثية، قائلًا: ” بالرغم من وصول سعر الثور إلى 12 ألف ريال، ولكني أريد المحافظة على مهنة أجدادي التراثية ” ، حسبما ذكرت قناة ” العربية. ”