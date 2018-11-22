بالفيديو.. الملك سلمان بن عبد العزيز يدشن مجموعة مشاريع تنموية بمنطقة الحدود الشمالية
دشن خادم الحرمين الشريفين سمو الملك ” سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” ، اليوم الأربعاء، عددًا من المشاريع التنموية، في منطقة الحدود الشمالية وذلك خلال زيارته إلى المنطقة.
وأظهر ” مقطع فيديو ” ، افتتاح سمو الملك ” سلمان ” حفظه الله، عقب الإعلان عن تدشين مجموعة المشاريع بالمنطقة، وشهدت القاعة تصفيقًا حدًا من قبل الحضور من المسئولين وأبناء المنطقة.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يدشن عددا من المشاريع في منطقة #الحدود_الشمالية#الإخبارية #الحدود_الشمالية_ترحب_بالملك pic.twitter.com/mePX8cqsm2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2018
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