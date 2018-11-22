بالفيديو.. الملك سلمان بن عبد العزيز يدشن مجموعة مشاريع تنموية بمنطقة الحدود الشمالية

نايف السالم(صدى):

دشن خادم الحرمين الشريفين سمو الملك ” سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” ، اليوم الأربعاء، عددًا من المشاريع التنموية، في منطقة الحدود الشمالية وذلك خلال زيارته إلى المنطقة.

وأظهر ” مقطع فيديو ” ، افتتاح سمو الملك ” سلمان ” حفظه الله، عقب الإعلان عن تدشين مجموعة المشاريع بالمنطقة، وشهدت القاعة تصفيقًا حدًا من قبل الحضور من المسئولين وأبناء المنطقة.