بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يتفاعل مع العرضة السعودية خلال حفل الحدود الشمالية

نايف السالم(صدى):

تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله مع العرضة السعودية خلال حفل استقبال أهالي الحدود الشمالية.

وزينت شوارع منطقة الحدود الشمالية، ابتهاجًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

ومن المقرر أن يفتتح خادم الحرمين الشريفين العديد من المشروعات التنموية العملاقة في كافة القطاعات المختلفة.