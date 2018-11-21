بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يتفاعل مع العرضة السعودية خلال حفل الحدود الشمالية
تفاعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله مع العرضة السعودية خلال حفل استقبال أهالي الحدود الشمالية.
وزينت شوارع منطقة الحدود الشمالية، ابتهاجًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
ومن المقرر أن يفتتح خادم الحرمين الشريفين العديد من المشروعات التنموية العملاقة في كافة القطاعات المختلفة.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يتفاعل مع العرضة #السعودية خلال حفل استقبال أهالي #الحدود_الشمالية #الإخبارية #الحدود_الشمالية_ترحب_بالملك pic.twitter.com/I7LQgp4Zf0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2018
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