بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل طفلة القريات الباكية
استقبل خادم الحرمين الشريفين سمو الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” – حفظه الله- ، اليوم الأربعاء، طفلة القريات ” صاحب مقطع الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب بكائها متمنية لقاءه .
وأظهر ” مقطع فيديو ” ، الطفلة وهي تركض نحو سمو الملك ” سلمان ” حفظه الله، عقب السماح لها بمقابلة سمو خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال زيارته الكريمة لمنطقة الحدود الشمالية.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2363 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يطولنا بعمرك يابو فهد
يا ابونا وذخرنا
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 43 دقيقة
……………………