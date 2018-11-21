بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل طفلة القريات الباكية

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين سمو الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” – حفظه الله- ، اليوم الأربعاء، طفلة القريات ” صاحب مقطع الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب بكائها متمنية لقاءه .

وأظهر ” مقطع فيديو ” ، الطفلة وهي تركض نحو سمو الملك ” سلمان ” حفظه الله، عقب السماح لها بمقابلة سمو خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال زيارته الكريمة لمنطقة الحدود الشمالية.