بالفيديو.. هكذا رحب أبناء منطقة الحدود الشمالية بزيارة الملك سلمان

نايف السالم(صدى):

رحب أبناء منطقة الحدود الشمالية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمنطقة.

وأظهر عرض مرئي مشاعر أبناء منطقة الحدود الشمالية لزيارة خادم الحرمين الشريفين، حيث أبدوا ترحيبهم وابتهاجهم كلا بطريقته ، مؤكدين أن المشاعر لاتوصف في هذه المناسبة فالزيارة تاريخية.

وكانت شوارع منطقة الحدود الشمالية، قد تزينت منذ وقت مبكر، ابتهاجًا بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتشريف حفل أهالي منطقة الحدود الشمالية.