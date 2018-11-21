” نيمار ” و ” مبابي ” يخضعان لعلاج لمدة 48 ساعة

ماجد محمد(صدى):

قال باريس سان جيرمان الفرنسي، إن اللاعب نيمار يعاني من شد في أعلى الفخذ، وذلك بعد إصابته بشد في العضلة الضامة بالفخذ الأيمن، مغادرًا الملعب بعد سبع دقائق فقط خلال مواجهات دولية أقيمت أمس الثلاثاء.

كما أصيب المهاجم كيليان مبابي بكدمة في الكتف، قبل نهاية الشوط الأول أمام أوروجواي قبل أن يتم استبداله، وذلك قبل أسبوع من خوض الفريق الفرنسي مباراة حاسمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال النادي الفرنسي: ” سيخضع اللاعبان لعلاج لمدة 48 ساعة قبل إجراء تقييم جديد لحالتيهما ” .