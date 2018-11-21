مصرع عدد من عناصر الحوثي أثناء محاولة تسلل بالمصلوب

فهمي محمد(صدى):

لقى عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعها، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف.

وذكرت ” وسائل إعلام يمنية ” ، عن رئيس أركان حرب اللواء التاسع مشاة العقيد ” همام طميس ” ، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في منطقتي ” سداح وملحان ” .

وأضاف ” طميس ” ، أن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار ” رئيس أركان حرب اللواء التاسع ” ، إلى أن مدفعية الجيش الوطني شاركت في المعارك وقصفت تحركات الميليشيا.