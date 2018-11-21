مصرع عدد من عناصر الحوثي أثناء محاولة تسلل بالمصلوب
لقى عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعها، اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف.
وذكرت ” وسائل إعلام يمنية ” ، عن رئيس أركان حرب اللواء التاسع مشاة العقيد ” همام طميس ” ، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع في منطقتي ” سداح وملحان ” .
وأضاف ” طميس ” ، أن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها.
وأشار ” رئيس أركان حرب اللواء التاسع ” ، إلى أن مدفعية الجيش الوطني شاركت في المعارك وقصفت تحركات الميليشيا.
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