بالفيديو.. الدوسري توضح كيفية حماية الفتيات من كذبة الزواج عن طريق الإنترنت

علي القحطاني(صدى):

أوضحت ” أماني الدوسري ” الأخصائية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حقيقة إكذوبة الزواج عن طريق الإنترنت، قائلة: أن العلاقات العاطفية موجودة منذ الأزل، لافتة إلى أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين.

وأضافت ” الدوسري ” ، في مقابلة لها ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أنها أما تستخدم بشكل صحيح يعود بالفائدة على الأشخاص سواء بمتابعة شخص مهم أو مثقف أو أطباء وذلك للاستفادة من المعلومات الهامة، وإما استغلالها بشكل خاطئ خاصة من قبل المراهقين والذين يتطلبون رقابة عالية.

ونصحت ” الدوسري ” ، الأمهات لحماية بناتهن من عمليات الاستغلال المادي التي تتم عن طريق الجرائم الإلكترونيةوالتي تعاقب عليها القوانين حاليًا، ولذلك يجب عليهم تربية أبنائهن على مبدأ الرقابة الذاتية.