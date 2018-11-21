بالفيديو.. الدوسري توضح كيفية حماية الفتيات من كذبة الزواج عن طريق الإنترنت
أوضحت ” أماني الدوسري ” الأخصائية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، حقيقة إكذوبة الزواج عن طريق الإنترنت، قائلة: أن العلاقات العاطفية موجودة منذ الأزل، لافتة إلى أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين.
وأضافت ” الدوسري ” ، في مقابلة لها ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أنها أما تستخدم بشكل صحيح يعود بالفائدة على الأشخاص سواء بمتابعة شخص مهم أو مثقف أو أطباء وذلك للاستفادة من المعلومات الهامة، وإما استغلالها بشكل خاطئ خاصة من قبل المراهقين والذين يتطلبون رقابة عالية.
ونصحت ” الدوسري ” ، الأمهات لحماية بناتهن من عمليات الاستغلال المادي التي تتم عن طريق الجرائم الإلكترونيةوالتي تعاقب عليها القوانين حاليًا، ولذلك يجب عليهم تربية أبنائهن على مبدأ الرقابة الذاتية.
#حب_أونلاين.. كذبة الزواج عن طريق الإنترنت!!
الأخصائية الاجتماعية #أماني_الدوسري : العلاقات العاطفية موجودة منذ الأزل .. والسوشيال ميديا سلاح ذو حدين #خليجية#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/NTNblYM2mB
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) November 21, 2018
#حب_أونلاين.. كذبة الزواج عن طريق الإنترنت!!
الأخصائية الاجتماعية #أماني_الدوسري : هذه نصيحتي للأمهات .. والرقابة الذاتية للأبناء مهمة جدا #خليجية#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/JVUPoBcbms
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) November 21, 2018
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35085 ] نشر منذ 13 دقيقة
طيب
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1485 ] نشر منذ 6 دقائق
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