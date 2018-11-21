بالصور.. انجراف مركبة يقودها معلم وسط سيول ثلوث المنظر

علي القحطاني(صدى):

أنقذت فرق الدفاع المدني بمركز ثلوث المنظر، التابع لمحافظة بارق، قبل قليل، معلم من منسوبي تعليم محايل، وذلك إثر عبوره لأحد الأودية؛ ما أدى إلى عدم السيطرة على المركبة واحتجازه داخلها.

وتسبب ذلك في انجراف مركبته وسط سيول الوادي وباشرت فرقة الدفاع المدني إخراج المعلم ومن وسط سيول الوادي.

وشهدت محافظة بارق مساء اليوم هطول أمطار غزيرة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وحذرت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه.