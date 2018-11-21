سياحة الباحة تطلق برنامج اكتشف المهن السياحية لطلاب المدارس

محمد السعران(صدى):

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” أمس, برنامجاً توعوياً بعنوان ” اكتشف المهن في الأنشطة السياحية” موجهاً لطلاب التعليم العام.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى عدداً من طلاب المرحلة الثانوية حيث قام الطلاب بزيارة المعهد العالي للسياحة بالباحة بحضور المهندس حامد العامري مدير قسم التطوير السياحي ومدير المعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة الاستاذ تركي الزهراني والمقدمة من برنامج تكامل التابع لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافه ضمن الشراكة بين هيئة السياحة و معهد العالي للسياحة والضيافة.

حيث تم

تعريف الطلاب على الهيكل التنظيمي للقطاع الفندقي, وكذلك تعريفهم بإدارات وأقسام ومهن الفندق, وعمل جولة ميدانية داخل المعهد وفي الختام تم تكريم الطلاب المشاركين من قبل المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” .