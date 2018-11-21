صحة الطائف تطلق البوابة الالكترونية للهيئة الطبية 

حسين العلي(صدى):

اطلق مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المونس مع مدير إدارة الهيئة الطبية العامة الاستاذ بندر سعود المالكي البوابة الالكترونية لخدمة مراجعي الهيئة الطبية في صحة الطائف وهم فئة مخصصة ممن يحتاجون للعلاج في مستشفيات تخصصية متقدمة خارج الطائف ويستوجب مراجعة الهيئة لطلب إصدار قرار هيئة طبية أو تجديده او إصدار اوامر اركاب ومصروفات نثرية حسب الأنظمة.

وطرحت الفكرة من قبل مدير إدارة الهيئة الطبية الى وضع نظام الكتروني يقدم خدماته للمستفيدين من مواقعهم دون الحاجه لمراجعة الهيئة عدا في حالات محدده جدا.

حيث توفر البوابة الالكترونية الحصول على حجوزات الطيران واوامر العلاج ومواعيد المراجعات واستلام مصروفات التنقل من خلال الية الكترونية مرتبطه بحساباتهم البنكية .

كما توفر لهم السرعة في إنجاز الطلبات مما يوفر للمريض الوقت والجهد لاسيما من يسكن في قرى ومحافظات خارج الطائف تصل إلى ٤٠٠ كيلوا كذلك أصحاب الأمراض المستعصية الغير قادرين على مراجعة الهيئة الطبية والانتظار الطويل لإنهاء معاملاتهم.

هذا ودعت إدارة الهيئة الطبية العامة المعنين بالخدمة لاستكمال بياناتهم لخدمتهم من خلال رابط البوابة الإلكترونية هنا .