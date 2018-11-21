بالفيديو.. ولي العهد يزور عددًا من المواطنين في منازلهم بالجوف

علي العنزي(صدى):

زار صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، عددًا من المواطنين في منازلهم في الجوف أثناء زيارته للمنطقة.

ومن ضمن العائلات التي زارها ولي العهد: ” عائلة الدرع، وعائلة المويشير، وعائلة المشعل ” .

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الثلاثاء، إلى منطقة الجوف شمال غرب على الحدود مع الأردن، ودشن الملك سلمان عددًا من المشاريع التنموية بالمنطقة، بحضور ولي العهد.