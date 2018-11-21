جيمس ماتيس : علاقتنا مع المملكة استراتيجية لدورها الحيوي في معالجة مشكلات المنطقة

واشنطن(صدى):

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على أن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة لدورها الحيوي في معالجة مشكلات المنطقة.

وأعلن ماتيس، في واشنطن أن محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين ستُعقد مطلع ديسمبر في السويد، مؤكدًا أن المملكة والإمارات تدعمان تماماً هذه المفاوضات، وفقًا لقناة العربية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى التعاون مع دول الشرق الأوسط لمعالجة المسائل الجدية ذات الطائع الاستراتيجي والأمني.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت رسمياً، مشاركتها في محادثات السلام التي تحاول الأمم المتحدة عقدها في السويد خلال الأسابيع المقبلة، لإنهاء النزاع.