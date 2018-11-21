مقتل مراسل ” الجزيرة ” ووفاة خاشقجي واقعتان تكشفان إزدواجية ردود الأفعال الدولية

طلال الضوي(صدى):

رغم تعدد حالات استهداف مكاتب القنوات الإعلامية بالعاصمة العراقية بغداد عام 2003، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المراسلين المكلفين بتغطية الحرب على العراق، إلا أنه لم يتم توجيه أية اتهامات للرئيس الأمريكي آنذاك ” جورج بوش ” الابن، أو أحد قياداته، وهو على عكس ما يحدث في واقعة وفاة المواطن الصحفي ” جمال جاشقجي ” ومن حملات إعلامية ممهنجة ضد القيادة الرشيدة بالمملكة.

جاء ذلك بعد مضي أكثر من 15 عامًا على مصرع مراسل قناة ” الجزيرة ” طارق أيوب في بغداد، وإصابة مصور القناة ” زهير العراقي ” بجروح، إثر استهداف مكتب ” الجزيرة ” في بغداد عام 2003 بصاروخ، ووجهت القناة آنذاك أصابع الاتهامها إلى قوات الحلفاء نتيجة القصف المتعمد لمكتب الجزيرة من طائرات قوات الغزو الذي يجتاح العراق كله، فسقط ” طارق ” شهيد الواجب في ميدان العمل ” .

وفي هذا السياق ” لم توجه أية إدانات أيضًا للإدارة الأمريكية عقب الاعتداء على مكتب قناة ” أبو ظبي ” ، ولم تطلق حملة إعلامية على القيادة الأمريكية، ولم يطالب أحد بمحاكمته أو عزل الرئيس ” بوش الابن ” ، كما لم تتهم القيادة السياسية بما تفعله أفراد من أجهزة أمنية أو عسكرية.

وفي الإطار ذاته تداولت وسائل إعلام عالمية، أن تقرير البيت الأبيض الصادر أمس، خرج وكأنه صادر عن الديوان الملكي السعودي، وذلك عقب التعليق على أزمتي ” إيران، ووفاة خاشقجي ” مبرهنًا على قوة المملكة وقدرتها وقت اللزوم علي التحرك السريع، والتأثير في صناع القرار الأمريكي.