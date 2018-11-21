بالصور.. ” الهلال ” يواصل تحضيراته لـ ” الفيصلي “

نواف السالم(صدى):

واصل لاعبو فريق نادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تدريباتهم تحضيرًا لمواجهة الفيصلي.

وبدأ المدير الفني، جورجي جيسوس، مران اليوم، بتدريبات التمرير، والتحرك بدون كرة، وفرض جيسوس تطبيقات فنية على كيفية بناء الهجمة من الخلف وإنهائها بشكل سليم.

وأدى الدوليون مرانًا استرجاعيًا بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب الوطني، كما التحق، علي الحبسي، بالتدريبات الجماعية؛ بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.

وشارك اللاعب سالم الدوسري في جزء من تدريبات الفريق الجماعية، وسيجري الفريق مرانًا مغلقًا مساء يوم غد الخميس، استعدادًا للقاء الفيصلي.