شاهد.. رد فعل ولي العهد حاول طفل تقبيل رأسه

عادل الحربي(صدى):

أراد طفل تقبيل رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته للمواطنين في منازلهم.

وأظهر مقطع فيديو لحظة محاولة الطفل تقبيل رأس ولي العهد إلا أنه رفض، وقام الأمير محمد بن سلمان بتقبيل رأس الطفل.

وأثنى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموقف الرائع مؤكدين إنه يدعو للفخر والاعتزاز بسمو ‎ولي العهد الامير ‎محمد بن سلمان ، ويدل على عُمق العلاقة الانسانية الكبيرة التي تربط سموه بالمواطنين صغاراً وكباراً.