شاهد.. رد فعل ولي العهد حاول طفل تقبيل رأسه
أراد طفل تقبيل رأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته للمواطنين في منازلهم.
وأظهر مقطع فيديو لحظة محاولة الطفل تقبيل رأس ولي العهد إلا أنه رفض، وقام الأمير محمد بن سلمان بتقبيل رأس الطفل.
وأثنى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموقف الرائع مؤكدين إنه يدعو للفخر والاعتزاز بسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان ، ويدل على عُمق العلاقة الانسانية الكبيرة التي تربط سموه بالمواطنين صغاراً وكباراً.
متقاعد[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظكم الله ورعاكم قمة التواضع واللطف ياعدوالفسا والمفسدين
متقاعد[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظكم الله ورعاكم قمة التواضع واللطف
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمد لله, هذا ولي عهدنا احببناه ومكانة في قلوب محبيه تسونامي وطني من الحب والولاء و السمع والطاعه وخاب سعي الاعداء وخيبهم الله هم واعلامهم المسيس المأجور ف ولي عهدنا يصفع صفعه تلو الصفعه لي اصحاب النفوس المريضة ,,,,,,,, درس لن ينسى للاعلام الماجور خيب الله سعيهم .