إنقاذ حياة سبعيني بعد تعرضه لحادث مروري في العلا

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا، من إنقاذ مريض يبلغ من العمر 70 عاماً؛ جراء تعرضه لحادث مروري.

وأجرى الفريق للمريض جراحة ناجحة لمريض بعد إصابته بكسر في الركبة اليسرى والساق ممتد إلى المفصل من الجهة الخارجية، وإصابته بارتجاج في المخ، إلى جانب إصابته بمشاكل صحية مرتبطة بالشيخوخة كتضخم بعضلة بالقلب واحتقان وارتشاح في الرئة.

واستغرق إجراء العملية 3 ساعات تم من خلالها تثبيت الكسور بالشرائح والمسامير الطبية، حيث أن حالة المريض مستقرة بعد أن غادر غرفة العمليات إلى العناية المركزة؛ للاطمئنان على صحته.