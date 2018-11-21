شاهد: صفعة جديدة لأمير قطر.. برلماني إيطالي يكشف جرائم ” تميم “

طلال الضوي(صدى):

كشف برلماني إيطالي بعض جرائم أمير قطر تميم بن حمد، حيث أكد تمويله للمتطرفين و الإرهاب ، وذلك خلال جلسة برلمانية .

وأوضح البرلماني خلال رسالة شديدة اللهجة أن أمير قطر لديه وجه نظر مختلفة تماما عن الديمقراطية، حيث أن دولته هي التي تمول الإسلام المتطرف في سوريا وليبيا، مضيفا إنه يمول المساجد والمؤسسات التي تنشر الفكر المتطرف للفصائل الإخوانية والإرهابية، مطالبا بضرورة وقف هذا التمويل.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة أمير قطر لإيطاليا ، حيث نظم العشرات من الجاليات العربية في إيطاليا، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب الإيطالي رفضا لزيارة أمير قطر المدلل، تميم بن حمد.