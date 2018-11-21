بالصور.. ” الشباب ” يجري مرانة الرئيس لـ ” النصر “

نواف السالم(صدى):

أجرى مدرب فريق نادي الشباب، الروماني ماريوس سوموديكا، عصر اليوم الأربعاء، المران الرئيس للفريق على ملعب النادي الرديف، بحضور رئيس مجلس الإدارة، خالد البلطان، وذلك استعدادًا لمباراة فريق النصر الجمعة المقبل، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية الممتازة.

وانطلقت الحصة التدريبية قبل الأخيرة بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة ماركال، عقب ذلك أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها في المباراة، ثم أجرى مناورة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي للقاء، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء.

واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات، كما شهدت التدريبات عودة لاعبي المنتخب هتان باهبري، حسان تمبكتي، وتركي العمار.