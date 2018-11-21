بالصور.. ” العالمي ” يواصل تدريباته بمشاركة نجوم المنتخب الوطني

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق نادي العالمي، اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب الرمز، وذلك بحضور المشرف العام على الفريق الأول، عبد الكريم المنصور، وبمشاركة نجوم المنتخب الوطني.

وانطلقت تدريبات اليوم باجتماع للمدرب هيلدر باللاعبين رحب خلاله بانضمام نجوم المنتخب الدوليين، وركز الجهاز الفني في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية من خلال استخدام الكرة والتي تشتمل على التمريرات البينية بسرعات مختلفة.

وطبق هيلدر عددًا من الجمل التكتيكية من خلال تدريبات مختلفة اختتمها بمناورة على كامل الملعب، واكتفى نجم منتخبنا الوطني سلطان الغنام في تدريبات الفريق اليوم بالجري حول الملعب.