” البيئة ” تعلق واردات ” الخس الرومي ” من الولايات المتحدة الأمريكية

محمد السعران(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعليقها واردات ” الخس الرومي ” من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحذير من مركز مكافحة الأمراض واتقائها الأمريكي (CDC) بعدم استهلاك ” الخس الرومي ” إثر إصابة 32 شخصاً ببكتيريا ايكولاي بعد تناولهم الخس في أمريكا الشمالية.

وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن الوزارة علقت استيراد نبات ” الخس الرومي ” حفاظاً على الصحة العامة ولحين انتهاء الجهات الحكومية من التحقيقات، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لسحب الكميات الموجودة بالأسواق وإتلافها.

ودعا أبا الخيل المستهلكين والمطاعم الذين اشتروا هذا النوع من الخس إلى إتلافه وعدم تناوله احترازياً.