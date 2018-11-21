لاعب سلة سعودي يدخل موسوعة ” جينيس ” بعد أن قضى أطول فترة لعب متصلة

نواف السالم(صدى):

تمكن لاعب السلة بنادي أحد ” المخضرم ” محسن خلف52عاماً ، من الدخول قائمة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن قضى أطول فترة لعب متصلة لـ32 عاماً.

وبدأ خلف ممارسة اللعبة وهو في سن 20 عاماً، حيث حقق العديد من الإنجازات سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده.

ويذكر أن القائد محسن خلف حطم الرقم السابق المسجل في ” جينيس ” والمدون باسم نجم كرة السلة الشهير الأمريكي المسلم ” عبدالكريم عبدالجبار ” والذي استمر في اللعبة حتى بلغ عمره 44 عاماً.