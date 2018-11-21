بالفيديو.. شاب متهور يغامر ويرمي بنفسه في السيول

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب متهور يغامر ويرمي بنفسه في مياة السيول على الرغم من التحذيرات المستمرة والمتكررة من الدفاع المدني، حيث لم يتضح من فيديو مكان الواقعة.

ويذكر أن الدفاع المدني حذر المواطنين والمقيمين، من هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، والتواجد في أماكن تجمعات المياة والسيول.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون السماء غائمة ومهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” تبوك – الجوف – الحدود الشمالية – جازان ” ، غدًا الخميس.