بالصور.. فنانة تترك لوحاتها للغرباء في مقاهي المملكة

أميرة خالد(صدى):

في لفتة مثيرة، قامت فنانة سعودية بتصرف غريب من نوعه لنشر ثقافة الفن حيث تحرص على زيارة مقاهي المملكة وتُباشر في تحضير لوحتها وتتركها على الطاولة للشخص التالي.

تفصيلا؛ كانت الفنانة السعودية تدعى فاطمة الداود تذهب إلى المقاهي للقراءة، أو العمل، أو حتى الرسم، وفي أحد الأيام اقترحت عليها شقيقتها أن تترك لوحتها التي كانت ترسمها، كهدية لأشخاص آخرين، وشعرت بالحماسة لهذه الفكرة، ولم تتردد في تطبيقها.

وتركت الفنانة السعودية لوحتها الأولى وبعدها تلقت رسالة عبر موقع ” إنستجرام ” من شخص غريب، كان يشكرها على هديتها غير المتوقع، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف عن رسم اللوحات وتقديمها هديةً للغرباء؛ إذ تحمل معها رسالة مكتوب عليها: ” This gift is for the next person sitting here ” ، أي ” هذه الهدية للشخص الذي سيجلس هنا ” .

وتهدف ” الداود ” إلى ترك تأثير إيجابي في الأشخاص، حتى إذا كانوا صغاراً في السن، بالإضافة إلى نشر ثقافة الفن في جميع أنحاء البلاد، وتغلب على لوحاتها أشكالٌ كرتونية مختلفة لوجوه أشخاص خياليين.

وعلّقت الفنانة السعودية بأن الوجه الإنساني هو مركز العواطف، وذلك كونه يعكس المشاعر والأفكار المعقدة، وبالنسبة إلى ردة فعل الأشخاص، فهناك من يعتبر هذه الرسومات مثيرة للاهتمام، وهناك من يعتقد بأنها غريبة.