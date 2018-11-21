بالفيديو.. حقوق الإنسان توضح الحالات التي تعد إيذاء أو إهمالاً للطفل

علي القحطاني(صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان الحالات التي تعد إيذاء أو إهمالاً للطفل، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل.

وقالت الهيئة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ” تويتر ” إن من حالات الإيذاء والإهمال بقاء طفل دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها.

وأضافت: كذلك عدم استكمال التطعيمات الصحية للطفل أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، وجود الطفل في بيئة تعرضه للخطر، أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسيًا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، أو استغلاله مادياً، أو في الجرائم أو التسول، استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، أو تعريضه لمشاهد مخلة، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.

وتابعت: والتمييز ضد الطفل لسبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، أو التقصير البين والمتواصل في تربيته، السماح للطفل بقيادة المركبة دون السن النظامية، وتعريضه لكل ما يهدد سلامته وصحته النفسية والجسدية.