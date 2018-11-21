” العقاري ” يكشف عن موعد الحصول على قروض عقارية على أراضي المنح

علي القحطاني (صدى):

أوضح خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، أن الحصول على القروض العقارية من المصارف والجهات التمويلية على أراضي المنح سيتم السماح به، وذلك في غضون ثلاثة أشهر.

وأضاف: ” أن المنح الجديدة التي ستسلمها وزارة الإسكان في مختلف مناطق المملكة متطورة وذات خدمات شاملة، الأمر الذي سيسمح للمواطنين بأخذ تمويل على الأرض من البنوك والجهات التمويلية. ”

وتابع العمودي أن أراضي المنح ستكون بصكوك فردية وستفرَّغ الأرض باسم المواطن، وتُرهن لدى الجهة التي قدمت التمويل، مشيرًا إلى أن هذا الحل سيساهم في بناء المواطن لأرضه الممنوحة له من الدولة، وفقًا لـ ” أخبار 24. “