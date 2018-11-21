ديمبيلي يضع برشلونة في مأزق بسبب 30 مليون يورو

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي برشلونة أنه سيضطر إلى دفع اجمالي 30 مليون يورو، إضافية إلى نادي بروسيا دورتموند حال إقدامه على بيع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ويتضمن عقد اللاعب صاحب الـ21 عاماً، بنداً ينص على ضرورة دفع النادي الكتالوني لقيمة كل المتغيرات حال إقدامه على بيع اللاعب قبل نهاية عقده في 30 يونيو 2022 والتي تصل إلى 40 مليون يورو،،لكن ” أسود فيستفاليا ” حصلوا بالفعل على 10 ملايين من هذه المتغيرات بعد خوض ديمبيلي لـ15 مباراة والتأهل لدوري أبطال أوروبا، ما يعني أنه سيتعين على إدارة النادي الكاتالوني الإيفاء بدفع 30 مليون أخرى لنظيره الألماني حال إقدامه على بيعه.

وسيتسبب بيع اللاعب الفرنسي بهذا الشكل خسارة على النادي الكتالوني، حيث أنه سيكون من الصعب بيعه مقابل 105 ملايين إضافة لتحمله 30 مليون أخرى.

وكان ديمبيلي انتقل لصفوف برشلونة في صيف 2017 قادماً من النادي الألماني مقابل 105 مليون يورو إضافة إلى سلسلة من المتغيرات.